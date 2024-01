HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Vodafone von 80 auf 75 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Auch nach dem schwierigen Vorjahr mit einem Kursrückgang gebe es derzeit keinen Grund für einen positiven Blick auf die Aktie, schrieb Analyst Carl Murdock-Smith in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen für den britischen Telekomkonzern abermals. Angesichts der schon niedrigen Bewertung bräuchte es aber vielleicht nicht viel, um eine Erholungsbewegung auszulösen. Dafür müsste sich etwa die Einschätzung etablieren, dass sich die Finanzlage stabilisiert./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2024 / 17:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00BH4HKS39

Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken