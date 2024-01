Die vier Unternehmen kritisieren in einer gemeinsamen Erklärung, dass ein Resilienzbonus für Endkunden negative Folgen für das Kleinanlagen-Segment hätte. Stattdessen sollte der Bund die heimischen Hersteller besser mit Resilienzausschreibungen stärken.Mit dem angekündigten Aus der Modulfertigung von Meyer Burger in Deutschland hat die Diskussion um die Förderung von Photovoltaik "made in Europe" noch einmal an Brisanz gewonnen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) fordert schon länger, in Europa gefertigte Photovoltaik-Anlagen mit einer Leistung von bis zu einem Megawatt unter anderem ...

