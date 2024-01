Performance One AG ist eine führende Agentur für digitales Marketing mit einem breiten Spektrum an KI-gesteuerten Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet die gesamte Bandbreite an digitalen Transformations- und Vertriebsstrategien an. Das Hauptaugenmerk liegt jedoch auf den eigenen B2C-Produkten "couch:now", einer e-mental health Plattform, und "harmony", dem Wachstumskicker des Unternehmens. Die Plattformen bieten psychotherapeutische Selbsthilfe und adressieren den riesigen Markt mit einem innovativen KI-getriebenen Ansatz und hochwertigen Inhalten, die in Zusammenarbeit mit führenden Universitäten, Ärzten und Therapeuten erstellt werden. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 23. Januar von 10-15 Uhr eine Online-Konferenz zum Thema Gesundheitspflege. Performance One wird um 14:30 Uhr durch den CEO Denis Lademann repräsentiert. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-01-23-14-30/PO1-GR zur Verfügung gestellt.





