Teilen: In einem Interview mit der Financial Times (FT) am Donnerstag äußerte sich die erste stellvertretende geschäftsführende Direktorin des Internationalen Währungsfonds (IWF), Gita Gopinath, zur Inflation und zu den Zinssenkungserwartungen der Zentralbanken. Wichtige Zitate "Die Zentralbanken müssen in diesem Jhr vorsichtig mit Zinssenkungen ...

