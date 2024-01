ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon nach einer Pressekonferenz mit der Bundesnetzagentur auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Wie erwartet sei über die möglichen Änderungen in der nächsten Strom- und Gas-Regulierungsperiode ab 2028 gesprochen worden, schrieb Analystin Wanda Serwinowska in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Es werde eine Überarbeitung des Rahmens geben, doch Einzelheiten dazu seien nicht durchgeflossen./tih/tav



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2024 / 12:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2024 / 12:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000ENAG999

