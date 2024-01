Pendelte die Bayer Aktie am Vormittag noch um und oberhalb der 33-Euro-Marke, so kommt am Nachmittag Druck auf, Binnen weniger Minuten fiel der Aktienkurs des DAX-notierten Konzerns in der Mittagsstunde bis auf 32,03 Euro, notiert aktuell etwas erholt bei 32,415 Euro mit 2,38 Prozent im Minus. Für den Intraday-Kursrutsch sorgt ein Bericht von Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...