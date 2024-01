Goliath Resources: Nächste Entdeckung - mit bis zu 28,08 g/t Gold und 14,45% Kupfer!

Anzeige / Werbung Hat Goliath bereits die nächste, signifikante Lagerstätte entdeckt? Die Geologen von Goliath Resources (WKN A2P063 / TSX V GOT) scheinen die Blaupause gefunden haben, wie man auf dem Golddigger-Projekt in British Columbia Entdeckungen macht. Innerhalb von wenigen Tagen meldet das Unternehmen von CEO Roger Rosmus nun einen zweiten sehr vielversprechende Fund mit hochgradiger Vererzung! Goliath hat in den Bohrkampagnen der vergangenen Jahre auf Golddigger mit Surebet, Bonanza und Golden Gate gleich drei vielversprechende Lagerstätten aufgezeigt, die das Potenzial haben, sich zu Weltklassegoldvorkommen zu entwickeln. Insgesamt wurden dort 222 Diamantkernbohrungen vorgenommen, deren Ergebnisse jetzt genutzt werden, um dies in einem detaillierten 3D-Modell darzustellen. Parallel zu diesen Bohrungen aber führten die Teams von Goliath auch umfassende, regionale Explorationsarbeiten auf der Liegenschaft durch - und melden jetzt die daraus resultieren, nächste Entdeckung! Explorations-"Blaupause" führt zur nächsten Entdeckung Dabei ging man genauso vor wie bei der Entdeckung von Surebet, Bonanza und Golden Gate. Auf anfängliche Begehungen vor Ort, bei denen mineralisierte Aufschlüsse identifiziert wurden, folgten detaillierte Schürfungen sowie Schürf- und Schlitzproben. Dieses Zielvorbereitung ermöglichte es Goliath dann, diese mineralisierten Zonen erfolgreich zu bohren und zu definieren. Zuletzt konzentrierte man sich mit diesen Methoden besonders auf die so genannten Cambria Icefields. (Dort war durch die Schnee- bzw. Gletscherschmelze waren zuvor von Menschen ungesehene Aufschlüsse zutage getreten.) Und das hat jetzt zur neuesten Entdeckung namens Treasure Island geführt, nachdem man vor Kurzem erst die Entdeckung Jackpot melden konnte. Treasure Island liegt noch einmal 36 Kilometer nördlich der Surebet-Entdeckung in den Cambria Icefields und zudem 6 Kilometer östlich auf dem gleichen Trend wie die Porter Idaho-Mine. Dort wurden zwischen 1922 und 1950 ca. 27.000 Tonnen Erz mit durchschnittlich 0,97 g/t Gold und 2.700 g/t Silber gefördert. Mineralisierung in alle Richtungen offen für Erweiterungen Die neue hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Entdeckung Treasure Island besteht aus mehreren polymetallischen Scherzonen, die sich über eine Fläche von etwa 550 mal 450 Metern erstrecken und in NW-SE-Richtung verlaufen. Die Ausdehnung der Mineralisierung ist derzeit in alle Richtungen offen. Breite hochgradig mineralisierte Zonen sind bis zu 20 Meter mächtig, wobei Abschnitte mit massivem Chalkopyrit und Pyrit Scherflächen besetzen und sulfidreiche Mineralisierungen an strukturellen Schnittpunkten und Einbettungszonen innerhalb stark gefalteter und gescherter Schlammstein-, Schluffstein- und Tuffsteineinheiten bilden. Hochgradiges Kupfer entdeckt Neu ist bei Treasure Island, dass hier neben den Edelmetallen auch hochgradiges Kupfer auftritt. Grabenproben kamen unter anderem auf bis zu 28,08 g/t Goldäquivalent, die sich aus 20,60 g/t Gold, 63,60 g/t Silber und 5,04 % Kupfer über 0,85 Meter zusammensetzten. Eine weitere Probe erbrachte 3,54 g/t Goldäquivalent mit 0,13 g/t Gold, 23,96 g/t Silber und 2,34 % Kupfer sowie in einem Unterabschnitt sogar extrem hohe 14,45% Kupfer. Hinzu kamen weit verbreitete Greif- und Spanproben, die bis zu 1,08 g/t Goldäquivalent (0,04 g/t Gold, 126,00 g/t Silber und 7,15 % Kupfer); und 8,00 g/t Goldäquivalent (5,85 g/t Gold, 20,70 g/t Silber und 1,43 % Kupfer) aufwiesen. Damit ist, so Goliath, das Treasure Island-Ziel bereits bereit für erste Bohrungen. Diese sollen noch dieses Jahr erfolgen und mindestens 2.000 Meter von fünf Bohrstandorten aus betragen. Bei Goliath glaubt man, dass sich auch hier schnell eine signifikante, hochgradige Entdeckung entwickeln könnte. Goliath folgt dem roten Faden Sehr vielversprechend ist zudem, dass 13 von 19 Greif- und Spanproben (68%) von Treasure Island mehr als 1 g/t Goldäquivalent erbrachten - und außergewöhnliche 15 von 16 (94%) Grabenproben ergaben ebenfalls mehr als 1 g/t Gold! Goliath weist zudem darauf hin, dass Treasure Island ausgezeichnetes, noch nicht gehobenes Potenzial auf weitere Entdeckungen entlang der Golddigger-Liegenschaft aufweist. Denn diese, so das Unternehmen weiter, umfasst 56 Kilometer der so genannten "Red Line", womit Goliath einen entscheidenden, geologischen Kontakt zwischen zwei regionalen, stratigraphischen Einheiten bezeichnet. Und im berühmten Goldenen Dreieck von British Columbia liegen die wichtigsten Entdeckungen und Minen zu beiden Seiten innerhalb weniger Tausend Meter Entfernung zu eben dieser Red Line. Bei Goliath hält man dies für einen entscheidenden Faktor für die Exploration - und ist der Ansicht, dass Golddigger sich im "Idealpunkt" der Red Line befindet. Fazit: Goliath Resources überflutet seine Aktionäre einmal mehr mit Informationen - aber eben auch mit hervorragenden Neuigkeiten. Das Unternehmen kann also nicht nur mit exzellenten Bohrergebnissen zu den bereits erbohrten Goldlagerstätten aufwarten, sondern jetzt auch das Potenzial der Golddigger-Liegenschaft auf potenziell multiple, hochgradige Vorkommen demonstrieren. Anscheinend ist die Methode, mit der die Geologen-Teams nach neuen Lagerstätten suchen eine wahre Blaupause für den Erfolg. Wir sind sehr gespannt, wie sich 2024 für Goliath weiterentwickelt!

