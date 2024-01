AI Anywhere ist ein Angebot auf dem neuesten Stand der Technik, das es Unternehmen ermöglicht, die Leistung von Künstlicher Intelligenz zu nutzen

®-Services - unsere bahnbrechende globale Praxis, die sich durch die symbiotische, sichere, nachhaltige und praktische Anwendung von KI-Technologien der Förderung der Unternehmenstransformation, der Verbesserung der Kundenerfahrung, der Steigerung der Servicequalität und der Beschleunigung der Wertschöpfung widmet.



AI Anywhere legt den Schwerpunkt auf Anpassungsfähigkeit, Sicherheit und Leistung, um verschiedene Infrastruktur- und Supportoptionen zu ermöglichen und herausragende KI-Funktionen in den Vordergrund zu stellen.

"Rackspace AI Anywhere für die private Cloud ist ein Angebot auf dem neuesten Stand der Technik, das es Unternehmen ermöglicht, die Leistung der KI in einer sicheren Umgebung zu nutzen, um bessere Entscheidungen zu treffen und neue Produkte und Services auf einfache Art zu entwickeln", sagte Brian Lillie, Rackspace Technology President, Private Cloud. "Unsere innovative Lösung wurde entwickelt, um Unternehmen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten zur Entscheidungsfindung zu verbessern und neue Produkte und Services zu entwickeln, wobei der Schwerpunkt auf der Datensicherheit und dem Datenschutz liegt. Dabei werden modernste KI/ML-Funktionen mit den neuesten Sicherheitsmaßnahmen kombiniert, um sicherzustellen, dass sie der Konkurrenz immer einen Schritt voraus sind."

Rackspace AI Anywhere versetzt Unternehmen in die Lage, neue Chancen zu nutzen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und in der heutigen datengesteuerten Landschaft mit flexiblen Bereitstellungsoptionen in kundeneigenen Rechenzentren, Colocation-Einrichtungen und Services von Drittanbietern ein Vorreiter zu sein. Außerdem arbeitet Rackspace Technology mit Kunden in jeder Phase ihrer Cloud-Entwicklung zusammen und hilft ihnen, ihre Anwendungen zu modernisieren, neue Produkte zu entwickeln und innovative Technologien einzuführen.

Rackspace AI Anywhere ist das erste von vier KI-Angeboten für Rackspace Private Cloud. Es soll Unternehmen dabei helfen, ihre Entscheidungsfindung zu verbessern oder neue Produkte und Services zu entwickeln und die Leistung der KI in einer sicheren Umgebung zu nutzen, indem ein KI-Software-Stack, die neueste Generation von KI-optimierter Hardware und Support-Services auf der Grundlage der KI-Strategie des Unternehmens eingesetzt werden.

Rackspace AI Anywhere ist eine Lösung für die private Cloud, die modernste KI/ML-Funktionen mit einem starken Fokus auf Datensicherheit und Datenschutz verbindet. Daher ist diese Lösung ideal für Unternehmen, die an innovativen und sicheren KI-Implementierungen interessiert sind. AI Anywhere versetzt Unternehmen in die Lage, neue Chancen zu ergreifen, die Entscheidungsfindung zu verbessern und in der heutigen datengesteuerten Landschaft ein Vorreiter zu sein. Es kann in einem Kunden-, Drittanbieter- oder Colocation-Rechenzentrum eingesetzt werden.

Wesentliche Funktionen von Rackspace AI Anywhere:

Komplettlösung mit vorgefertigten Tools, Blueprints und Frameworks, die Unternehmen beim verantwortungsvollen und präzisen Einsatz von generativer KI unter Verwendung ihrer eigenen Daten unterstützen

End-to-End-Support für den gesamten generativen KI-Lebenszyklus, der die Einrichtung der Infrastruktur, die Modellentwicklung, das Training, die Verfeinerung, die Anwendungserstellung, den Einsatz, die Inferenzbereitstellung und die Ergebnisoptimierung umfasst

Leistungsstarke, für KI optimierte Server bieten unübertroffene Leistung, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit und sorgen dafür, dass Ihre KI-Workloads reibungslos ausgeführt werden

AI Anywhere kann an die spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen von Unternehmen angepasst werden, einschließlich spezieller Algorithmen und Datenpipelines

Fähigkeit zur Integration in bestehende Systeme und Arbeitsabläufe, was die Implementierung von KI-Lösungen in Unternehmen erleichtert

Vorhersehbare Kostenstruktur und Fähigkeit zur effizienten Ressourcenzuweisung und Skalierung, wodurch häufige Probleme wie Over-Provisioning vermieden werden

