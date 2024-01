Neuchâtel - Die Bank Bonhôte freut sich, die Ankunft von Valérie Uyttebroeck als Leiterin Marketing & Kommunikation bekanntzugeben. Valérie Uyttebroeck verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung bei führenden Luxusuhrenmarken, wo sie Schlüsselpositionen in der Geschäftsentwicklung, im Marketing und in der Kommunikation innehatte. Mit einem MBA der Universität Genf sowie einem Diplom in Marketingstrategie, Kommunikation und E-Business hat sie ausserdem ...

