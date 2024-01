Amazon entlässt erneut Mitarbeiter. Diesmal betrifft es die Buy with Prime-Einheit, wie das Unternehmen mitteilte. Damit sollen die Kosten weiter gedrückt werden. Ein Blick auf das durchschnittliche Kursziel der Experten zeigt, dass man den Papieren noch einiges zutraut.Die Kürzungen betreffen demnach weniger als fünf Prozent der Mitarbeiter in der Buy with Prime-Abteilung, so Amazon. Buy with Prime ist ein Service, der es Online-Shops ermöglicht, die gleichen Vorteile des zweitägigen Versands anzubieten, ...

