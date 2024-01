Die Zitronenproduktion in der Europäischen Union (EU) wird in dem Zeitraum 2023-2024 voraussichtlich etwas mehr als 1,6 Millionen Tonnen gegenüber 1,5 Millionen Tonnen 2022-2023 betragen, berichtete der Auslandslandwirtschaftsdienst (FAS) des US-Landwirtschaftsministeriums (USDA) vor kurzem. Der Anstieg ist gänzlich auf Rekordproduktionsniveaus in Spanien zurückzuführen,...

