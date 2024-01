Laut der neuesten Aktualisierung der südafrikanischen Tafeltraubenindustrie wurden in Woche 52 20,92 Millionen Kartons für den Export kontrolliert, was einem Anstieg von 6 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Gesamtexporte beliefen sich jedoch nur auf 9,87 Millionen Kartons, 29 % weniger als in der Vorsaison. Die drei wichtigsten in Woche 52 exportierten Sorten waren Prime...

Den vollständigen Artikel lesen ...