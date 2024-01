Nach einer schwachen ersten Wochenhälfte hat sich der DAX am Donnerstag wieder von seiner freundlicheren Seite gezeigt. Der deutsche Leitindex gewann 0,8 Prozent auf 16 567,35 Zähler. Und auch zum Wochenschluss am Freitag düfte es noch etwas höher gehen. Der Broker IG taxiert den DAX zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,2 Prozent höher auf 16.596 Punkte.Auf der Terminseite steht im DAX die Aktie von BASF im Blickpunkt. Der Chemikonzern hat am Morgen seine vorläufigen Zahlen für das Gesamtjahr 2023 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...