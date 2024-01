Baar - Das Medizinal-IT-Unternehmen Ascom hat im Geschäftsjahr 2023 in Franken gerechnet den Umsatz des Vorjahres in etwa gehalten, wuchs aber in Lokalwährungen. Zulegen konnte die Gruppe dank strikter Kostenkontrolle mit dem Betriebsergebnis. Der Umsatz lag laut Mitteilung vom Freitag bei 297,3 Millionen Franken. In Franken gerechnet entspreche dies einer flachen Entwicklung, während in Lokalwährungen ein Plus von 5,5 Prozent resultierte. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...