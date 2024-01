Düsseldorf (ots) -- Corporate Knights stuft Ericsson auf seiner jährlichen "Global 100"-Liste erneut als eines der nachhaltigsten Großunternehmen der Welt ein.- Daniel Leimbach, Westeuropachef bei Ericsson: "Dieses Ranking erkennt unsere Anstrengungen an, Nachhaltigkeitsprogramme und -praktiken im ganzen Unternehmen und in der gesamten Wertschöpfungskette zu etablieren. Wir sind stolz darauf, erneut als eines der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet zu werden, und auf den Wert, den dies für unser Unternehmen, unsere Stakeholder und die Gesellschaft schafft."Ericsson (NASDAQ: ERIC) ist regelmäßig auf der Global 100-Liste von Corporate Knights vertreten. Das ist vor allem auf das nachhaltige Geschäftsmodell des Unternehmens rund um Mobilfunktechnik und 5G zurückzuführen. In diesem Jahr wurden weltweit 6.733 Unternehmen analysiert, jeweils im Vergleich zu anderen Unternehmen in ihrer Branche. Die "Global 100 2024"-Liste wurde am 17. Januar vorgestellt und bewertet Ericsson zum wiederholten Male als eines der der nachhaltigsten Großunternehmen der Welt.Die Marktforschungsabteilung des kanadischen Medienunternehmens Corporate Knights veröffentlicht seit 2005 eine jährliche Liste, in der die wichtigsten börsennotierten Unternehmen anhand einer Reihe öffentlich zugänglicher Daten und wichtiger Leistungsindikatoren verglichen und eingestuft werden. Dazu gehören beispielsweise: Unternehmenswebsites, Jahres- und Nachhaltigkeitsberichte, Diversität der Führungskräfte und Vorstandsmitglieder, nachhaltige Einnahmen, nachhaltige Investitionen und Kohlenstoffproduktivität.Daniel Leimbach, Westeuropachef bei Ericsson, sagt: "Dieses Ranking erkennt unsere Anstrengungen an, Nachhaltigkeitsprogramme und -praktiken im ganzen Unternehmen und in der gesamten Wertschöpfungskette zu etablieren. Wir sind stolz darauf, erneut als eines der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt ausgezeichnet zu werden, und auf den Wert, den dies für unser Unternehmen, unsere Stakeholder und die Gesellschaft schafft."Toby Heaps, CEO von Corporate Knights, kommentiert: "Der Global 100 Index hat im Laufe der Zeit immer bessere Ergebnisse gezeigt, weil die Global-100-Unternehmen ihre grünen Selbstverpflichtungen durch ihre Investitionen unterstützen. Nachhaltige Anlagethemen wie saubere Energie wachsen exponentiell, und die Global 100 tragen sektorübergreifend dazu bei, die kohlenstoffarme Wirtschaft voranzutreiben und werden in ihr florieren."Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility bei Ericsson finden Sie hier (https://www.ericsson.com/en/about-us/sustainability-and-corporate-responsibility/environment/exponential-climate-action-roadmap).Über EricssonEricsson ist Weltmarktführer auf dem Gebiet der Kommunikationstechnologie und -dienstleistungen mit Firmenzentrale in Stockholm, Schweden. Kerngeschäft ist das Ausrüsten von Mobilfunknetzen. Das Portfolio des Unternehmens umfasst unter anderem die Geschäftsbereiche Networks; Cloud Software and Services sowie Enterprise Wireless Solutions and Technologies & New Businesses. Die Innovationsinvestitionen von Ericsson haben den Nutzen des Mobilfunks für Milliarden Menschen weltweit nutzbar gemacht. Das Unternehmen hilft seinen Kunden dabei, die Digitalisierung voranzutreiben, die Effizienz zu steigern und neue Einnahmequellen zu erschließen.Das 1876 gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit rund 101.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und arbeitet mit Kunden in 180 Ländern zusammen. 2022 erwirtschaftete Ericsson einen Umsatz von 271,5 Milliarden SEK. Ericsson ist an der NASDAQ in Stockholm und New York gelistet.Ericsson hat über mehrere Jahrzehnte einen führenden Beitrag zum 3rd Generation Partnership Project (3GPP) und zur Entwicklung globaler Mobilfunkstandards geleistet, von denen sowohl die Verbraucher:innen als auch die Unternehmen weltweit profitieren. Ericssons Patentportfolio umfasst mehr als 60.000 erteilte Patente und wird durch unsere führende Position als 5G-Ausrüster sowie jährliche Investitionen von mehr als 4 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung gestärkt.Ericsson ist an einem Großteil aller kommerziell eingeführten 5G-Livenetze beteiligt. Zu den 155 durch Ericsson unterstützten 5G-Livenetzen weltweit zählen unter anderem auch Netze in Deutschland und der Schweiz. www.ericsson.com/5gIn Deutschland beschäftigt Ericsson rund 2.400 Mitarbeitende an 12 Standorten - darunter rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Forschung und Entwicklung (F&E). Der Hauptsitz ist Düsseldorf.Pressekontakt Ericsson GmbHMartin Ostermeier /// Leiter Unternehmenskommunikation Westeuropa ///Prinzenallee 21, 40549 Düsseldorf /// Tel: +49 (0)1624385676 /// eMail: ericsson.presse@ericsson.comOriginal-Content von: Ericsson GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13502/5695187