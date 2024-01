Zürich - Es hatte sich schon abgezeichnet, nun besteht Gewissheit: Die Startups in der Schweiz haben im zweiten Halbjahr 2023 ein deutlich tieferes Finanzierungsvolumen erreicht als in den ersten sechs Monaten desselben Jahres. Rund 1,62 Milliarden Schweizer Franken an Finanzierungen haben hiesige Startups generiert (erstes Halbjahr 2023: 1,93 Milliarden Franken). Auch im Vergleich mit dem zweiten Halbjahr 2022 (1,84 Milliarden Franken) sank das ...

