Die Telekom-Aktie hat in den vergangenen Tagen neue Kursziele bekommen, im Schnitt von 32% im Plus. Da ein neues 12-Monats-Hoch kurz bevorsteht, bietet sich ein guter Einstieg an. Erik Kämper mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung ...