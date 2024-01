Die Aktien von RWE befinden sich aktuell in einer Erholung im übergeordneten Abwärtstrend, die eine Short-Chance bieten könnte. Am heutigen Freitag steigen die Titel bis aktuell 37,15 Euro an. Es könnte ein weiterer Hochlauf bis zum 200er-EMA erfolgen, bevor die Papiere dann wohl wieder nach unten abdrehen. Sollten die Papiere der RWE aus der Ichimoku-Wolke bei 36,30 Euro nach unten ausbrechen, wäre zunächst mit einem weiteren Kursrückgang bis 35,00 ...

