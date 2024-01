Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos fordern mehrere Superreiche, höher besteuert zu werden, um soziale Ungleichheit zu bekämpfen. Was spricht dagegen? «Wir sind überrascht, dass Sie es nicht schaffen, uns eine einfache Frage zu beantworten, die wir Ihnen schon seit drei Jahren stellen: Wann werden Sie extremen Reichtum besteuern?» Die Frage stammt von den Teilnehmern der Online-Kampagne «Proud to pay more» - und sie richtet sich an die führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...