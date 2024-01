Barrick Gold meldet Rückgang der Gold- und Kupferproduktion für 2023

Anzeige / Werbung Immerhin konnte Barrick im Abschlussquartal 2023 einen leichten Anstieg der Produktionszahlen melden. Barrick Gold (WKN 870450 / TSX ABX), der zweitgrößte Goldproduzent der Welt, meldet für 2023 einen Produktionsrückgang gegenüber dem Vorjahr. Im vierten Quartal war der Ausstoß allerdings im Vergleich zum vorangegangen Dreimonatszeitraum gestiegen. Es handelt sich um vorläufige Zahlen, da Barrick die kompletten Quartalszahlen erst am 14. Februar präsentiert. Der kanadische Konzern hatte diese Entwicklung bereits im November angedeutet, als man erklärte, dass die Goldproduktion unter den Erwartungen liegen werde. Als Begründung führte Barrick Probleme mit dem Equipment seiner Mine in der Dominikanischen Republik und einen niedrigen Ausstoß auf zwei Minen des Nevada Gold Fields-Projekts an. Goldproduktion sinkt um rund 2% So gab Barrick einen Goldausstoß von 4,05 Mio. Unzen für das vergangene Jahr bekannt, was einen Rückgang von 2,17% darstellt. Damit verfehlte man sowohl die eigenen Prognosen als auch die Durchschnittsschätzung der Analystengemeinde. Die Kupferproduktion des Jahres 2024 lag dem Konzern zufolge bei 420 Mio. Pfund und damit 4,76% niedriger als im Vorjahr. Auch hier hatten Analysten einen höheren Wert erwartet. Viertes Quartal mit Verbesserungen Allerdings konnte der ehemalige Branchenprimus für das letzte Quartal 2023 einen Anstieg der Goldproduktion zum vorangegangenen Zeitraum von 1,04 auf 1,05 Mio. Unzen melden, während der Kupferausstoß von 112 auf 113 Mio. Pfund zulegte. Barrick geht davon aus, dass man mit den vollständigen Quartalszahlen einen Anstieg der so genannten "all-in sustaining costs" (AISC) pro Unze Gold um 8% bis 10% zum Vorquartal melden muss. Im Gegensatz dazu rechnet man damit, dass die AISC der Kupferproduktion um 2% bis 4% unter den Kosten des dritten Quartals 2023 liegen werden. Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien einiger der erwähnten Unternehmen halten könnten und somit ein Interessenskonflikt bestehen könnte. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, direkt oder indirekt bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben ist. Zumal die GOLDINVEST Consulting GmbH in diesem Fall für die Berichterstattung zum erwähnten Unternehmen entgeltlich entlohnt wird. Enthaltene Werte: CA0679011084,XD0002747026,XD0002058432

