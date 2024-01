Zürich - Die Schweizer Aktienbörse zeigt sich zum Wochenschluss gehalten. Zunächst hat der Gesamtmarkt noch klar zugelegt, dann jedoch an Schwung verloren. Im Verlauf seien die Anschlusskäufe abgeebbt, heisst es am Markt. Die Anleger seien trotz der guten Vorgaben aus den USA, wo die Technologiebörse einen neuen Höchststand markiert hatte, zurückhaltend. Daher schmolzen die Gewinne auch ab. Nach wie vor dominierten die Zinssorgen am Markt. Die Anleger ...

