Paris / London - Die europäischen Aktienmärkte haben am Freitag leicht zugelegt. Allerdings bewegten sich die Gewinne nach der Erholung am Vortag in einem überschaubaren Rahmen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg gegen Mittag um 0,18 Prozent auf 4461,12 Punkte. Der französischen Cac 40 trat unterdessen auf der Stelle, während der britische FTSE 100 um 0,33 Prozent auf 7483,91 Punkte zulegte. Es bleibt abzuwarten, ob die Stabilisierung am ...

