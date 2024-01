In einem neuen wöchentlichen Update für das pv magazine gibt OPIS, ein Unternehmen von Dow Jones, einen kurzen Überblick über die wichtigsten Preistrends in der weltweiten Photovoltaik-Industrie.von pv magazine Global China Mono Grade, die OPIS-Benchmark-Bewertung für die Polysiliziumpreise im Land, fiel am 16. Januar auf 60,25 Yuan (8,40 US-Dollar) pro Kilogramm, was einem Rückgang von 51,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Grund dafür ist eine wachsende Angebotsschwemme. Die allgemeine Marktnachfrage blieb rückläufig, und viele Marktteilnehmer rechneten mit weiteren Preissenkungen vor ...

