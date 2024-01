Verschiedene Formen der Agri-PV will RWE mit einer Demonstrationsanlage am Rande des Braunkohle-Tagebaus Garzweiler testen. Die PV-Anlage ging jetzt in Betrieb. Energieversorger RWE hat eine Demonstrationsanlage der Agri-PV im Braunkohle-Tagebau Garzweiler in Betrieb genommen. Wie das Essener Unternehmen mitteilte, habe die Anlage nach fünf Monaten Bauzeit erstmals Strom in das Netz eingespeist. Die Agri-PV-Anlage ist auf einer rund sieben Hektar großen Rekultivierungsfläche am Rande des Tagebaus ...

