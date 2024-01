DJ PTA-News: Montana Aerospace AG: Co-CEO Kai Arndt betont Leadership jenseits des Profits auf dem World Innovations Economics (WIE) Event 2024 in Davos

Reinach (pta/19.01.2024/13:05) - Montana Aerospace Co-CEO Kai Arndt nahm am 17. Januar 2024 an einem Panel der World Innovations Economics Initiative in Davos teil. Unter dem Thema "Leading beyond profit" diskutierten hochrangige Teilnehmer:innen über die zunehmende Verantwortung von CEOs nicht nur für eine effektive Unternehmensführung, sondern auch für die Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft. Alle Teilnehmer:innen teilten die Meinung, dass Profit das Ergebnis einer gelungenen Unternehmensführung ist und ein wesentlicher Bestandteil für die Schaffung von innovativen Lösungen, die zu einer nachhaltigen Zukunft beitragen.

Leading beyond profit

Kai Arndt, der als Sprecher auftrat, betonte, dass "Leading beyond profit" für ihn bedeute, dass Gewinn nur ein Ergebnis sei. Im Mittelpunkt stehe die Art und Weise, wie ein Unternehmen geführt, geleitet und gemanagt werde. Leadership bedeute, Werte in Entscheidungsprozesse einfließen zu lassen, Verantwortung zu übernehmen und ständiges Lernen und Verbessern zu fördern. Arndt betonte, dass dieser Führungsansatz jeden Mitarbeiter einschließe und die Herausforderung darin bestehe, eine engagierte Strategie zu entwickeln und die Mitarbeiter:innen dafür zu gewinnen und an Bord zu holen.

Interne Kommunikation als Erfolgsmultiplikator

Arndt sieht in der internen Kommunikation einen entscheidenden Erfolgsfaktor. "Der ultimative KPI zeigt sich, wenn Mitarbeiter:innen nicht nur Aufgaben erfüllen, sondern aktiv zum Unternehmenserfolg beitragen", betont er. Dazu sei eine klare Unternehmensstrategie und effektive Kommunikation nötig. "Eine gut durchdachte Strategie bildet das Fundament. Eine transparente Kommunikation stellt sicher, dass die Strategie nicht nur verstanden, sondern von jedem Teammitglied getragen wird." Er fügte hinzu: "Die Verbindung zwischen einer klaren Strategie und einer transparenten Kommunikation schafft eine gemeinsame Ausrichtung im Team. Jeder Einzelne muss verstehen, wie er seinen Beitrag zum Erreichen der Unternehmensziele beiträgt. Das schafft nicht nur Motivation, sondern ist entscheidend für langfristigen und nachhaltigen Erfolg."

Montana Aerospace bietet und entwickelt laufende Mitarbeiter:innen-Programme, u.a. ein Mentoring-Programm, ein Onboarding-Programm für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, laufende Schulungen und Trainings und arbeitet derzeit an einem Mobilitätsprogramm an den Unternehmensstandorten in den USA, Europa und Asien.

One-Stop-Shop für nachhaltige und saubere Luftfahrt

Als eine der globalsten Branchen verbindet die Luftfahrt Menschen, Kulturen und Unternehmen auf der ganzen Welt. Die Luftfahrt schafft Arbeitsplätze und fördert internationale Geschäfte sowie den Tourismus. Um die stark wachsende Luftfahrt mit stetig steigenden Fluggastzahlen langfristig in eine nachhaltige Zukunft zuführen braucht die Branche neue Konzepte wie sie Wachstum und Nachhaltigkeit vereinen kann. Montana Aerospace, seit 2021 an der Schweizer Börse kotiert, positioniert sich hier mit seinem einzigartigem One-Stop-Shop-Konzept für die Luftfahrtindustrie als Gamechanger in der gesamten Supply Chain. Mit der Geschäftsstrategie "Alles unter einem Dach, lokal dort wo die Kunden sind" arbeitet das Unternehmen eng mit den führenden Flugzeug OEMs daran die Luftfahrt durch smartere Produktionsprozesse, innovativen Materialentwicklungen und fortschrittlichen Designs nachhaltiger zu gestalten. Darüber hinaus ist Montana Aerospace an Innovations- und Forschungsprojekten beteiligt, um die Expertise des Unternehmens kontinuierlich auszubauen.

"Leading beyond Profit"-Panelteilnehmer:

Kai Arndt, Co-CEO Montana Aerosapce AG

Andreas Berger, CEO Swiss Re Corporate Solutions

Jonathan Price, President & CEO TECK

Luca Zerbini, CEO Una Terra

Moderation: Marina Cvetkovic & Nicole Heimann, Co-CEO Heimann Cvetkovic & Partners

Über Montana Aerospace AG Die Montana Aerospace AG ist ein führender Hersteller von Systemkomponenten und komplexen Baugruppen für die Luftfahrt mit globalen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten. Die Gesellschaft beschäftigt rund 7.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 22 Standorten auf vier Kontinenten in der Konzeption, Entwicklung und Produktion von zukunftsweisenden Technologien auf Basis von Aluminium, Titan, Verbundwerkstoffen, Kupfer und Stahl tätig sind, die in den Zukunftssektoren Luftfahrt, E-Mobilität und Energie zum Einsatz kommen.

Rechtlicher Hinweis/Disclaimer Die hierin enthaltenen Aussagen können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind jene, die im Allgemeinen durch die Verwendung der Worte "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "vorhersehen", "schätzen" gekennzeichnet sind, "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel", "anstreben" oder "anvisieren" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere Varianten davon Wörter oder eine vergleichbare Terminologie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit einer Reihe von bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens oder seiner Branche erheblich abweichen von zukünftigen Ergebnissen, Aktivitätsniveaus, Leistungen oder Errungenschaften, die in solchen Dokumenten ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, die in dieser Publikation gemacht werden, unabhängig davon, ob diese aus neuen Informationen, zukünftigen Ereignissen oder anderen Gründen resultieren.

