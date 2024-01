Nel hat seit vielen Monaten nichts Neues über Auftragseingänge oder steigende Nachfrage nach ihren Produkten gemeldet. "Weg mit den Amateuren, die Profis sind da" - so äusserte sich bereits eine Analystin zu Nel's Management. Wird der grosse Kuchen, der definitiv kommen wird, an Nel vorbeigehen? Schaut man sich die Kursentwicklung der Aktie in den letzten Wochen, Monaten an, könnte man denken, dass der Zug abgefahren ist. Wasserstoff mag "die" Lösung sein für die Decarboniserung vieler Prozesse und Sektoren der Wirtschaft, aber die Norweger scheinen daran nicht zu profitieren, zumindest nicht ...

