NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair anlässlich der anstehenden Quartalszahlen der europäischen Fluggesellschaften auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Die Aussichten für 2024 sollten wichtiger sein als die Resultate des Schlussquartals, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Hier gebe es Grund für mehr Optimismus als aktuell in den Kursen eingepreist sei. Trotz Kapazitätsengpässen in der Branche, die die Flugpreise in Zukunft stützen sollten, notierten die Aktien der Fluggesellschaften weit unter den historischen Werten. Ryanair bleibe die Aktie, die Anleger auf jeden Fall im Depot haben sollten./la/ajx/bek



ISIN: IE00BYTBXV33

