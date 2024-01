Ende 2023 waren in Deutschland PV-Anlagen mit zusammen 81,8 Gigawatt (GW) installiert. Laut Bundesnetzagentur gingen 14,3 GW netto neu in Betrieb. Beim Photovoltaik-Zubau 2023 hat die Bundesnetzagentur (BNetzA) die Gesamtzahlen mit netto 14,26 Gigawatt (GW) leicht nach oben korrigiert. Anfang des Jahres hatte sie zunächst von 14,1 GW berichtet. Grund dürften laufende Nachmeldungen sein. Noch nie wurden in Deutschland in einem Jahr auch nur annähernd so viel neue PV-Anlagen installiert. Trotzdem ...

