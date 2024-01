Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Nvidia hat wieder Tempo aufgenommen. Auch am Freitag ging es für den Titel um noch einmal 1 % aufwärts. Damit haben sich die Aussichten wieder einmal deutlich verändert. Nun hat Nvidia den höchsten Kurs aller Zeiten erreicht. Das muss nicht nur gut sein, betonen Analysten. Jetzt gilt es, genau hinzusehen. Nvidia: Genau hinsehen! Konkret ist der Titel nun mit einem Plus von gut 5 % aus der abgelaufenen Woche gekommen. Die Kurse haben seit dem 1. Januar damit um über 15 % zugelegt. Die Kurse haben nur noch gut 10 % Abstand zur Marke von 600 Euro - und: Das KGV bezogen auf das Nettoergebnis im vergangenen Jahr liegt bei nun 51,1. Das heißt unter dem Strich auch: Es besteht das Risiko, dass die Aktie langsam in Sphären dünner Luft kommt - jedenfalls aus spekulativer Sicht. Der KI-Boom hat den Wert schon sehr hoch getrieben! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Nvidia-Analyse von 19.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Nvidia jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nvidia Aktie Nvidia: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...