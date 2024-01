Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - PayPal hat sich ganz stark aus der alten Woche verabschiedet. Am Freitag hat das Finanzdienstleistungsunternehmen ein Plus von 3,3 % verbuchen können. Wie stark das ist, zeigt ein Blick auf den Kurs. Der ist mit mehr als 59 Euro nun deutlich höher als zuletzt, als die Kurse immer mal wieder um die Marke von 55 Euro changierten. Nun hat der Titel die Marke von 60 Euro direkt vor Augen. Das hat eine besondere Bewandnis. PayPal: Der Aufwärtstrend wartet - direkt! Damit wartet der Aufwärtstrend direkt! Die Notierungen sind somit auf dem Weg dazu, die Marke zu überwinden, die Chartanalysten als Wegscheide auf dem Weg zur Aufwärtsbewegung ausgemacht haben. Die Notierungen sind und bleiben demnach im laufenden Jahr deutlich stärker als zuletzt. Denn auch Analysten insgesamt, die auf und von Marketscreener zusammenfassend zitiert werden, gehen von einem Anstieg auf 65 bis 67 Euro aus! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre PayPal-Analyse von 19.01. liefert die Antwort: Wie wird sich PayPal jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur PayPal Aktie PayPal: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

Den vollständigen Artikel lesen ...