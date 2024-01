Mit bis zu 60 Millionen Euro soll die Installation von Photovoltaik-Dachanlagen in den Kommunen in den nächsten vier Jahren gefördert werden. So soll die installierte Leistung von aktuell 3,2 Gigawatt bis 2028 auf mindestens 5,0 Gigawatt gesteigert werden.Das Rheinische Revier soll sich von einer Kohleregion in einen "Leuchtturm für erneuerbare Energien" transformiert werden. Dabei helfen sollen nun zwei neue Förderprogramme, die die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen anlässlich der Jahresversammlung zum sogenannten Gigawattpakt ankündigte. Die Wirtschafts- und Klimaschutzministerin Mona ...

