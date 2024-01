(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.01.2024 - Die Technologiewerte haben sich am Freitag im deutschen Handel kaum bewegt. Aixtron und SAP legten zu, Nordex gaben nach. An der Wall Street legten Chiphersteller zu. Der DAX schloss am Freitag mit einem Minus von 0,1 Prozent bei 16.555 Punkten. Hier gaben Commerzbank, Rheinmetall und Siemens Healthineers nach. Auf der anderen Seite standen Siemens ...

