Cameco: Uranproduzent auf Allzeithoch

Das kanadische Unternehmen Cameco (Canadian Mining & Energy Corporation) ist einer der größten Uranproduzenten der Welt. Gefördert wird in Kanada, den USA und Kasachstan. Schätzungen zufolge betreibt das Unternehmen etwas mehr als 15% der weltweiten Abbaukapazitäten des radioaktiven Energierohstoffs. Darüber hinaus besitzt Cameco eine Raffinerie zur Urananreicherung sowie ein Urankonversionswerk.

Die Cameco kann sich staatlicher Unterstützungsprogramme sicher sein. In der vorigen Woche meldete das US Department of Energy, dass die Vereinigten Staaten Lieferverträge mit Uranproduzenten mit einer Laufzeit von maximal zehn Jahren abschließen wollen. Damit soll die heimische Versorgung für die nächste Generation von Atomreaktoren gesichert werden. Für Cameco ist das ein wichtiger Impuls, da somit die notwendige Investitionssicherheit gegeben ist. Ein weiterer Kurstreiber ist die Entwicklung des Uranpreises am Spotmarkt.

Neben der Uranproduktion hat Cameco durch die Übernahme von Westinghouse im November 2023 sein Service-Geschäft deutlich gestärkt. Das macht die Kanadier etwas unabhängiger von der künftigen Preisentwicklung des Energierohstoffs. Die Unternehmensbilanz kann sich ohnehin sehen lassen: Einem Cashbestand von rund 2,7 Mrd. US-Dollar stehen langfristige Schulden in Höhe von etwa 1,13 Mrd. US-Dollar gegenüber. Die operative Marge beträgt satte 22,04 %.

Der Kurs der Aktie ist parallel zum Anstieg der Uranpreise kräftig gestiegen. Bis zum Allzeithoch bei ca. 56 US-Dollar fehlt nicht viel. Trotz des deutlichen Kursanstiegs ist die Aktie mit einem KGV um 30 nicht zu teuer. Mittel- und langfristig orientierte Anleger nutzen schwache Börsentage zum Aufbau von Positionen.

Empfehlung Fuchsbriefe: an schwachen Börsentagen kaufen

Kursziel: 81,40 CAD; Stopp-Loss unter 53,35 CAD

