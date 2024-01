Bochum - Am 18. Spieltag der Bundesliga hat der VfL Bochum mit 1:0 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Die Partie kam nur langsam in Schwung: Die Bochumer deckten nah am Mann und störten das Aufbauspiel ihrer Gegner, die Schwaben hatten Probleme, die passende Antwort zu finden und konnten sich nur wenige Räume erkämpfen.



Der Start der zweiten Halbzeit verzögerte sich, weil ausgerollte Banner der VfB-Fans Fluchtwege aus dem Innenraum verdeckten. Sogar ein Spielabbruch stand im Raum.



Kurz nach Wiederanpfiff traf Bochums Matús Bero in der 50. Minute aus zehn Metern und brachte sein Team in Führung. Anschließend entwickelte sich eine temporeiche Schlussphase, ein weiteres Tor blieb jedoch aus.



Am nächsten Samstag empfängt Stuttgart Leipzig, Bochum fährt am Sonntag nach Dortmund.





Trading-Plan 2024: Die Performance-Strategie für das neue Jahr Der kostenfreie Trading-Plan von Stefan Klotter gibt Ihnen einen exklusiven Einblick, in welche Branchen, Sektoren und Assets Sie im Jahr 2024 investieren sollten, um eine satte Rendite zu erzielen. Jetzt sichern! Hier klicken