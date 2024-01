Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) - Einen sehr erfreulichen Gewin aus Investoren-Sicht vollzog am Freitag die Aktie der US-Amerikaner von Plug Power. Es ging um mehr als 10 % nach oben. Damit hat die Aktie unter den Wasserstoff-Werten sicherlich den bedeutendsten Schritt gemacht. Ist dies allerdings schon eine Trendumkehr? Es darf durchaus Zweifel geben! Zweifel an Plug Power! Die Amerikaner jedenfalls konnten keine neue Nachricht an den Markt liefern, die einen solchen Kursanstieg begründen würde. Die Bilanz wird vermutlich, so lautete bis dahin die Einschätzung, für das vergangene Jahr sogar recht trübe sein. Die Verluste werden auf mehr als 920 Millionen Dollar steigen, so die Vermutung. Dies korrespondiert mit einem Umsatz in Höhe von 1,06 Mrd. Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt noch bei 1,6 Mrd. Dollar. Mit anderen Worten: Das, was am Freitag zu besichtigen war, ist vermutlich nur das Ergebnis der vorhergehenden Schwäche - die Börsen haben erheblich spekuliert! Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Plug Power-Analyse von 21.01. liefert die Antwort: Wie wird sich Plug Power jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Plug Power Aktie Plug Power: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

