Bern - Für das Logistikunternehmen Quickmail ist ein Konkurs günstiger als ein Kaufangebot aus Deutschland. Der deutsche Unternehmer Rico Back hat Kaufinteresse an Quickmail bekundet, wie Verwaltungsratspräsident Marc Erni in einem Interview sagte. Back sei keine valable Alternative für Quickmail, weil dies die Gläubiger schlechter stellen würde als bei einem Konkurs, sagte Erni in dem am Sonntag publizierten Interview mit der «SonntagsZeitung». ...

