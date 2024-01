Anteilseignern von LEG Immobilien dürfte zuletzt das Lachen vergangen sein. Schließlich wird der Kurs heute 3,00 Prozent niedriger bewertet als in der Vorwoche. An null der fünf Sitzungen erlitt das Wertpapier Kursverluste. Dabei bedeutete das Minus von 0,39 Prozent am Donnerstag für LEG Immobilien den höchsten Tagesverlust. Droht hier nun der totale Kollaps oder ist das nur ein kurzes Luftholen? Dieser Kursrutsch hat die mittelfristigen Aussichten ...

