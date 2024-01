Steigende Produktionskosten in den letzten zwei Jahren haben dazu geführt, dass einige der führenden britischen Gartenbauunternehmen jegliche Wachstumspläne auf Eis gelegt haben, was die Zukunft der britischen Obst- und Gemüseindustrie gefährdet. Ein Bericht, erstellt von Promar International und von der NFU in Auftrag gegeben, stellte fest, dass die Produktionskosten in...

Den vollständigen Artikel lesen ...