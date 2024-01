Seit das El-Niño-Phänomen die peruanische Küste heimgesucht hat, war die Mango ein der am stärksten betroffenen Früchte und bleibt es auch Anfang 2024. Aufgrund von Klimaproblemen, insbesondere hohe Temperaturen, wurde die Blüte der Mango beeinträchtigt, was zu einem Mangel führte, der sich in dem Export des Produktes widerspiegelt. Die aktuelle...

Den vollständigen Artikel lesen ...