16.01.2024 - Zinssenkungen? Rezession in den USA? Und was wird die Geopolitik 2024 bringen? Welche Ereignisse die Kapitalmärkte im neuen Jahr bewegen werden, erklärt Monica Defend, Leiterin des Amundi Investment Instituts. In dieser Spezialausgabe unseres monatlichen Marktkommentars blickt sie auch zurück auf die wichtigsten Geschehnisse im vergangenen Jahr und gibt Einblicke in die aktuelle Positionierung von Amundi.

Erfahren Sie mehr im Video-Marktkommentar Januar 2024