Zürich - Die Schweizer Aktienbörse ist am Montag fester in die Sitzung gestartet. Damit zeichnet sich für den Wochenbeginn ein Erholungsversuch nach der schwachen Vorwoche ab. Unterstützung kommt dabei von den US-Börsen, welche am Freitag nach uneinheitlichen Konjunkturdaten klar fester geschlossen haben, insbesondere der Tech-Index Nasdaq. Die Diskussionen an den Märkten drehen sich nach wie vor um das Thema Zinssenkungen. Diesbezüglich rückt in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...