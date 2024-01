Wie das geht? Ganz einfach, indem SANDOZ mit dem US-Biotechunternehmen Coherus einen Kaufvertrag für das Geschäft mit Cimerli geschlossen hat - einem Biosimilar für das NOVARTIS-Augenmittel Lucentis. Mit dem Kauf stärkt SANDOZ die eigene Position auf dem US-Markt und auch das Augengeschäft. Dass Cimerli als Biosimilar in allen zugelassenen Indikationen mit dem Original Lucentis austauschbar ist, lässt sich Sandoz stolze 170 Mio. $ in bar kosten. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2024 erwartet, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Genehmigungen. Cimerli ist seit August 2022 in den USA zugelassen und wurde im Oktober 2022 dort auf den Markt gebracht.



NOVARTIS erzielte in den ersten neun Monaten 2023 mit dem nicht mehr patentgeschützen Augenmittel einen Umsatz von annähernd 1,2 Mrd. $. Dies stellt gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 20 % dar und wird mit dem Wettbewerb durch Biosimilars begründet. SANDOZ freut sich nun nicht nur über Marktanteile, sonder auch über das steigende Papier - wir auch!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



