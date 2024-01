Die Aktie des britischen Biotech-Unternehmens Mereo BioPharma befindet sich weiterhin in einer bestechenden Verfassung. Am Freitag stieg der Hot-Stock erneut um gut sechs Prozent an der US-Tech-Börse Nasdaq und nähert sich damit dem AKTIONÄR-Kursziel von 3,10 Euro weiter an. Erreicht das Papier einen Kurs von 3,09 Euro, würde sich das Plus auf 200 Prozent belaufen.Doch was befeuert derzeit die Rally? Neben einem vor Kurzem veröffentlichten Update zu Pipeline-Fortschritten und Unternehmensentwicklungen, ...

