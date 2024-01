Das Finanzministerium von Schleswig-Holstein hat am Montag seine Photovoltaik-Strategie für die Landesliegenschaften veröffentlicht. Derzeit befinden sich dort 43 Photovoltaik-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 640 Kilowatt.Schleswig-Holstein will den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen auf Landesliegenschaften ab sofort strategisch planen und so mehr Dynamik erreichen. Das geht aus der Photovoltaik-Strategie hervor, die das Finanzministerium am Montag veröffentlicht hat. Während die Planung von Solaranlagen bei Neubau- und Dachsanierungen in den Landesliegenschaften dem Ministerium zufolge bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...