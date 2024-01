Trotz des Rekordabsatzes im Vorjahr geht die Wärmepumpenindustrie mit gedämpften Erwartungen in das Jahr 2024. Die Branche fordert eine Absenkung des Strompreises, um den Absatz anzukurbeln. Der Bundesverband der Deutschen Heizungsindustrie (BDH) und der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) melden, dass das Jahr 2023 ein Rekordjahr beim Wärmepumpenabsatz in Deutschland war. Denn im vergangenen Jahr verkauften die Hersteller insgesamt 356.000 Geräte. Das entspricht einem Plus von 51 Prozent gegenüber dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...