Die Aktie der Deutschen Telekom hat am Montag bei 23,22 Euro ein 22-Jahres-Hoch erreicht.Die Emission des Papiers am 18. November 1996 hatte bei den Deutschen Börseneuphorie ausgelöst. Schauspieler Manfred Krug trommelte damals mit den Worten "Die Telekom geht an die Börse, da geh' ich mit" kräftig die Werbetrommel. Knapp zwei Millionen Bundesbürger griffen zu, für ein Drittel von ihnen war es ...

Den vollständigen Artikel lesen ...