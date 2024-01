Die Wärmepumpenbranche erlebte 2023 in Deutschland ein Rekordjahr. Um die Dynamik fortsetzen zu können, muss jedoch die Politik an den Rahmenbedingungen arbeiten und beispielsweise beim Strompreis nachbessern, appelliert der BWP.356.000 Wärmepumpen wurden 2023 in Deutschland verkauft - 2022 waren es noch 236.000 Stück. Wie der Bundesverband Wärmepumpe (BWP) am Montag mitteilte, ist damit im vergangenen Jahr der Absatz im zweiten Jahr in Folge um mehr als 50 Prozent gestiegen und hat ein neues Rekordniveau erreicht. Trotzdem warnte BWP-Vorstandsvorsitzender Claus Fest: "2024 darf kein verschenktes ...

Den vollständigen Artikel lesen ...