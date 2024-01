Die Commerzbank-Aktie fällt am Montag um mehr als vier Prozent und erreichte damit den niedrigsten Stand der letzten vier Wochen. Bereits in der letzten Woche verpassten mehrere Kurszielsenkungen den Papieren einen Dämpfer. Nun drückt eine deutliche Herabstufung durch die Bank of Amerika auf den Kurs.Die Bank of America korrigierte ihre Einstufung der Commerzbank-Aktien von "Neutral" auf "Underperform" ...

