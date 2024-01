Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5243/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #571 geht es um - Plus am Vormittag - Gewinner und Verlierer- RBI wieder in Richtung 20- Peter Brezinschek zählt ORF-Fehler in der Börseberichterstattung auf- News zu AT&S, Post, VBV- Herwig Teufelsdorfer in Touch zum Wanderpokal- Analysten-Input zu AT&S (Buy durch Deutsche Bank), Andritz und Erste Group- Umstellungswoche unseres Börsenbriefs ... weiter gehts im Podcast - Playlist 30x30 Finanzwissen pur für ...

