In einem Referendum sprachen sich knapp 67 Prozent der stimmberechtigten Liechtensteiner gegen die Einführung einer Solarpflicht für Neubauten und bei Sanierungen bestehender Dächer aus. Mit 66 Prozent Nein-Stimmen scheiterte außerdem eine Verschärfung der energetischen Gebäudevorschriften.Eine Photovoltaik-Pflicht für Gebäude wird es in Liechtenstein auch weiterhin nicht geben. Bei einem Referendum sprachen sich am Sonntag 9300 Stimmberechtigte gegen die Einführung aus, lediglich 4665 stimmten dafür. Die Ablehnung war in allen elf Gemeinden eindeutig. Hintergrund der Abstimmung war ein im April ...

